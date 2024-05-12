Ренн - Ланс 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|5
|зщ
|Артур Теате
|23
|зщ
|Варме Омари
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Нампали Менди
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Франк Эз
История личных встреч
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|04.10.2014
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|26.02.2011
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25