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Ренн - Ланс 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ренн
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
30ФранцияврСтив Манданда
36ГаназщАлиду Сейду
5БельгиязщАртур Теате
23ФранциязщВарме Омари
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
33ФранцияпзДезире Дуэ
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26СенегалпзНампали Менди
18ФранцияпзАнди Диуф
10ПортугалияпзДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛанс1 : 1Ренн
01.04.2023Франция - Лига 129-й турРенн0 : 1Ланс
27.08.2022Франция - Лига 14-й турЛанс2 : 1Ренн
08.01.2022Франция - Лига 120-й турЛанс1 : 0Ренн
08.08.2021Франция - Лига 11-й турРенн1 : 1Ланс
06.02.2021Франция - Лига 124-й турЛанс0 : 0Ренн
05.12.2020Франция - Лига 113-й турРенн0 : 2Ланс
28.02.2015Франция - Лига 127-й турЛанс0 : 1Ренн
04.10.2014Франция - Лига 19-й турРенн2 : 0Ланс
26.02.2011Франция - Лига 125-й турРенн2 : 0Ланс
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 3Ренн
28.04.2024Франция - Лига 131-й турРенн4 : 5
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 3Ренн
13.04.2024Франция - Лига 129-й турРенн1 : 2
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 0Ренн
03.05.2024Франция - Лига 132-й турЛанс2 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур2 : 1Ланс
20.04.2024Франция - Лига 130-й турЛанс1 : 0
12.04.2024Франция - Лига 129-й тур2 : 1Ланс
06.04.2024Франция - Лига 128-й турЛанс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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