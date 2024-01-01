Верона - Торино 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|42
|зщ
|Диего Коппола
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|17
|нп
|Тейянни Нослин
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|5
|зщ
|Адам Масина
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|пз
|Иван Илич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Марко Барони
|Иван Юрич
История личных встреч
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15