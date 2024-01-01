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Верона - Торино 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Верона
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Торино, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Торино
Турин
1ИталияврЛоренцо Монтипо
18ФранциязщФабьен Сентонс
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
42ИталиязщДиего Коппола
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
25ГерманияпзСуат Сердар
33СловакияпзОндрей Дуда
8СербияпзДарко Лазович
31СловакиянпТомаш Суслов
17НидерландынпТейянни Нослин
99ИталиянпФедерико Бонаццоли
32СербияврВаня Милинкович-Савич
27КосовозщМергим Войвода
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
5МароккозщАдам Масина
19ИталиязщРауль Белланова
13ШвейцариязщРикардо Родригес
61ФранцияпзАдриен Тамез
8СербияпзИван Илич
28ИталияпзСамуэле Риччи
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
02.10.2023Италия - Серия А7-й турТорино0 : 0Верона
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турВерона0 : 1Торино
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турТорино1 : 1Верона
14.05.2022Италия - Серия А37-й турВерона0 : 1Торино
19.12.2021Италия - Серия А18-й турТорино1 : 0Верона
09.05.2021Италия - Серия А35-й турВерона1 : 1Торино
06.01.2021Италия - Серия А16-й турТорино1 : 1Верона
22.07.2020Италия - Серия А35-й турТорино1 : 1Верона
15.12.2019Италия - Серия А16-й турВерона3 : 3Торино
25.02.2018Италия - Серия А26-й турВерона2 : 1Торино
05.05.2024Италия - Серия А35-й турВерона2 : 1
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур1 : 0Верона
20.04.2024Италия - Серия А33-й турВерона1 : 0
15.04.2024Италия - Серия А32-й тур2 : 2Верона
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Торино
21.04.2024Италия - Серия А33-й турТорино0 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0
06.04.2024Италия - Серия А31-й тур3 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3566
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

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