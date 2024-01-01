Ювентус - Салернитана 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
12 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Салернитана, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Салернитана
Салерно
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Винченцо Фьорилло
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|26
|пз
|Тома Башич
|36
|пз
|Андрес Сфайт
|33
|нп
|Лум Чауна
|55
|нп
|Эмануэль Виньято
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|07.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|0 : 3
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|23.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15