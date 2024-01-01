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Ювентус - Салернитана 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
12 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
Ювентус
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Салернитана, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Салернитана
Салерно
1ПольшаврВойцех Щенсны
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
24ИталиязщДаниэле Ругани
27ИталиязщАндреа Камбьязо
16СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
11СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
7ИталиянпФедерико Кьеза
1ИталияврВинченцо Фьорилло
27ИталиязщНикколо Пьероцци
17АргентиназщФедерико Фасио
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщСаломон Самбья
18МалипзЛассана Кулибали
26ХорватияпзТома Башич
36РумынияпзАндрес Сфайт
33ФранциянпЛум Чауна
55ИталиянпЭмануэль Виньято
22НигериянпЧуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияСтефано Колантуоно
История личных встреч
07.01.2024Италия - Серия А19-й турСалернитана1 : 2Ювентус
04.01.2024Кубок Италии1/8 финалаЮвентус6 : 1Салернитана
07.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турСалернитана0 : 3Ювентус
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЮвентус2 : 2Салернитана
20.03.2022Италия - Серия А30-й турЮвентус2 : 0Салернитана
30.11.2021Италия - Серия А15-й турСалернитана0 : 2Ювентус
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 1Ювентус
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЮвентус0 : 0
23.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матч2 : 1Ювентус
19.04.2024Италия - Серия А33-й тур2 : 2Ювентус
13.04.2024Италия - Серия А32-й тур0 : 0Ювентус
06.05.2024Италия - Серия А35-й турСалернитана1 : 2
26.04.2024Италия - Серия А34-й тур3 : 0Салернитана
21.04.2024Италия - Серия А33-й турСалернитана0 : 2
12.04.2024Италия - Серия А32-й тур4 : 1Салернитана
05.04.2024Италия - Серия А31-й турСалернитана2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3566
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

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