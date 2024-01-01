23:58 ()
Онлайн трансляции
Суббота 11 мая
Воскресенье 12 мая
Свернуть список

Аталанта - Рома 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
12 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Аталанта
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 12 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
29ИталияврМарко Карнесекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
4ШвециязщИсак Хин
43ИталиязщДжованни Бонфанти
33НидерландызщХанс Хатебур
20НидерландызщМитчел Баккер
8ХорватияпзМарио Пашалич
13Бразилияпз Эдерсон
59РоссияпзАлексей Миранчук
10МалинпЭль Билал Туре
11НигериянпАдемола Лукман
99СербияврМиле Свилар
43ДаниязщРасмус Кристенсен
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
07.01.2024Италия - Серия А19-й турРома1 : 1Аталанта
24.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турАталанта3 : 1Рома
18.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турРома0 : 1Аталанта
05.03.2022Италия - Серия А28-й турРома1 : 0Аталанта
18.12.2021Италия - Серия А18-й турАталанта1 : 4Рома
22.04.2021Италия - Серия А32-й турРома1 : 1Аталанта
20.12.2020Италия - Серия А13-й турАталанта4 : 1Рома
15.02.2020Италия - Серия А24-й турАталанта2 : 1Рома
25.09.2019Италия - Серия А5-й турРома0 : 2Аталанта
27.01.2019Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Рома
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 0
06.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 2Аталанта
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матч1 : 1Аталанта
28.04.2024Италия - Серия А34-й турАталанта2 : 0
24.04.2024Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта4 : 1
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч2 : 2Рома
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчРома0 : 2
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 2Рома
25.04.2024Италия - Серия А32-й тур1 : 2Рома
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Серии A: «Аталанта» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3566
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close