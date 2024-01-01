Аталанта - Рома 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
12 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 12 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|43
|зщ
|Джованни Бонфанти
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|8
|пз
|Марио Пашалич
|13
|пз
|Эдерсон
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|10
|нп
|Эль Билал Туре
|11
|нп
|Адемола Лукман
|99
|вр
|Миле Свилар
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 4
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 1
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Серии A: «Аталанта» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15