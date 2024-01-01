Дармштадт 98 - Хоффенхайм 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
12 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Хоффенхайм, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|3
|зщ
|Томас Ишервуд
|20
|зщ
|Янник Мюллер
|19
|зщ
|Эмир Карич
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|16
|пз
|Андреас Мюллер
|6
|пз
|Марвин Мехлем
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
|27
|нп
|Тим Скарке
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|20.09.2016
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.02.2016
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|29.08.2015
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|33
|42
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17