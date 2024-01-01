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Дармштадт 98 - Хоффенхайм 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 19000
12 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Дармштадт 98
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Хоффенхайм, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Штадион ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Хоффенхайм
Зинсхайм
1 Германия вр Марсель Шуэн
14 Австрия зщ Кристоф Кларер
3 Швеция зщ Томас Ишервуд
20 Германия зщ Янник Мюллер
19 Австрия зщ Эмир Карич
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер
17 Германия пз Юлиан Юстван
16 Германия пз Андреас Мюллер
6 Германия пз Марвин Мехлем
29 Швеция нп Оскар Вильхельмссон
27 Германия нп Тим Скарке
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
11 Австрия пз Флориан Гриллич
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
21 Германия нп Мариус Бюльтер
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
19.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Хоффенхайм3 : 3Дармштадт 98
18.02.2017 Германия - Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм2 : 0Дармштадт 98
20.09.2016 Германия - Бундеслига 4-й тур Дармштадт 981 : 1Хоффенхайм
07.02.2016 Германия - Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм0 : 2Дармштадт 98
29.08.2015 Германия - Бундеслига 3-й тур Дармштадт 980 : 0Хоффенхайм
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Дармштадт 98
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Дармштадт 980 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 2Дармштадт 98
14.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Дармштадт 980 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 4 : 0Дармштадт 98
03.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Хоффенхайм1 : 1
26.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 3 : 2Хоффенхайм
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм4 : 3
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 1Хоффенхайм
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Штутгарт3370
3
Лига чемпионов
Бавария3269
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3342
8 Хоффенхайм3240
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3334
14 Бохум3233
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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