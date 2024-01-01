Бавария - Вольфсбург 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
12 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|25
|нп
|Томас Мюллер
|13
|нп
|Эрик Шупо-Мотинг
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|20
|зщ
|Ридле Баку
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|19
|пз
|Ловро Майер
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Жольт Лёв
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|6 : 0
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|33
|42
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17