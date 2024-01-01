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Бавария - Вольфсбург 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
12 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Бавария
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
15 Англия зщ Эрик Дайер
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
25 Германия нп Томас Мюллер
13 Камерун нп Эрик Шупо-Мотинг
39 Франция нп Матис Тель
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
21 Дания зщ Йоаким Мехле
2 Германия зщ Килиан Фишер
4 Франция зщ Максанс Лакруа
3 Бельгия зщ Себастиан Борнау
20 Германия зщ Ридле Баку
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
31 Германия пз Янник Герардт
19 Хорватия пз Ловро Майер
39 Австрия нп Патрик Виммер
23 Дания нп Йонас Винд
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Венгрия Жольт Лёв
История личных встреч
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург1 : 2Бавария
05.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 4Бавария
14.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Вольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Бавария2 : 1Вольфсбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург0 : 4Бавария
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
09.03.2019 Германия - Бундеслига 25-й тур Бавария6 : 0Вольфсбург
08.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Бавария
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 1Бавария
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария2 : 2
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 5Бавария
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург3 : 0
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Вольфсбург
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург1 : 0
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 3 : 0Вольфсбург
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Вольфсбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Штутгарт3370
3
Лига чемпионов
Бавария3269
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3342
8 Хоффенхайм3240
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3334
14 Бохум3233
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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