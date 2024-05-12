Бохум - Байер 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
12 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Мануэль Риман
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|32
|зщ
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|19
|пз
|Матуш Беро
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|7
|нп
|Йонас Хофман
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Томас Леч
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2008
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|02.03.2008
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|33
|42
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17