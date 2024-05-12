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Бохум - Байер 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
12 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Бохум
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
1 Германия вр Мануэль Риман
15 Германия зщ Феликс Пасслак
20 Украина зщ Иван Ордец
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
5 Бразилия зщ Бернардо
32 Германия зщ Максимилиан Виттек
8 Франция пз Энтони Лосийя
19 Словакия пз Матуш Беро
7 Австрия пз Кевин Штёгер
11 Япония нп Такума Асано
33 Германия нп Филипп Хофман
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
2 Хорватия зщ Йосип Станишич
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
7 Германия нп Йонас Хофман
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Байер4 : 0Бохум
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Бохум3 : 0Байер
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Байер2 : 0Бохум
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум0 : 0Байер
20.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер1 : 0Бохум
06.02.2010 Германия - Бундеслига 21-й тур Бохум1 : 1Байер
29.08.2009 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер2 : 1Бохум
08.03.2009 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 1Бохум
27.09.2008 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум2 : 3Байер
02.03.2008 Германия - Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 0Байер
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 4Бохум
26.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бохум3 : 2
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Бохум
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 2 : 1Бохум
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер2 : 2
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 5Байер
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Байер
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Штутгарт3370
3
Лига чемпионов
Бавария3269
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3342
8 Хоффенхайм3240
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3334
14 Бохум3233
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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