Сокол - Тюмень 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Тюмень, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 0
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|21.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|11.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|17.02.2015
|POLYTAN Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 1
|20.09.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|20-й тур
|0 : 1
|18.06.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|8-й тур
|4 : 4
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 4
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Динамо Мх
|31
|58
| 2
Повышение
|Химки
|31
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|30
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|31
|51
|5
|Родина
|31
|49
|6
|Алания
|31
|42
|7
|Енисей
|31
|42
|8
|Нефтехимик
|31
|42
|9
|Тюмень
|30
|42
|10
|КАМАЗ
|31
|41
|11
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|12
|Шинник
|30
|41
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|31
|34
|15
|Ленинградец
|30
|30
| 16
Зона вылета
|Сокол
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|30
|23