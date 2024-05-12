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Сокол - Тюмень 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур
СоколТюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Тюмень, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турТюмень2 : 0Сокол
29.04.2017ФНЛ - Первый дивизион34-й турСокол1 : 0Тюмень
08.10.2016ФНЛ - Первый дивизион16-й турТюмень1 : 1Сокол
21.05.2016ФНЛ - Первый дивизион38-й турСокол0 : 1Тюмень
11.07.2015ФНЛ - Первый дивизион1-й турТюмень1 : 2Сокол
29.03.2015ФНЛ - Первый дивизион25-й турТюмень1 : 0Сокол
17.02.2015POLYTAN Кубок ФНЛГруппа C. 3-й турСокол0 : 1Тюмень
07.09.2014ФНЛ - Первый дивизион9-й турСокол2 : 1Тюмень
20.09.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201020-й турСокол0 : 1Тюмень
18.06.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 20108-й турТюмень4 : 4Сокол
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турСокол0 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур5 : 4Сокол
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 0Сокол
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турСокол0 : 2
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 2Сокол
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турТюмень0 : 2
30.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Тюмень
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турТюмень1 : 1
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТюмень0 : 3
13.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й тур1 : 2Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3158
2
Повышение
Химки3157
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3151
5 Родина3149
6 Алания3142
7 Енисей3142
8 Нефтехимик3142
9 Тюмень3042
10 КАМАЗ3141
11 СКА-Хабаровск3041
12 Шинник3041
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3134
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3129
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

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