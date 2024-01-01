Акрон - Динамо Мх 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Динамо Мх, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|6 : 0
|13.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 0
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 0
|29.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Динамо Мх
|31
|58
| 2
Повышение
|Химки
|31
|57
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|30
|53
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|31
|51
|5
|Родина
|31
|49
|6
|Алания
|31
|42
|7
|Енисей
|31
|42
|8
|Нефтехимик
|31
|42
|9
|Тюмень
|30
|42
|10
|КАМАЗ
|31
|41
|11
|СКА-Хабаровск
|30
|41
|12
|Шинник
|30
|41
|13
|Торпедо М
|30
|39
|14
|Черноморец
|31
|34
|15
|Ленинградец
|30
|30
| 16
Зона вылета
|Сокол
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|30
|27
| 18
Зона вылета
|Кубань
|30
|23