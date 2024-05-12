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КАМАЗ - Родина 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур
КАМАЗ
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Родина, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияФранк Себриан Артига
ИспанияФранк Себриан Артига
История личных встреч
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турРодина1 : 0КАМАЗ
22.04.2023Россия - Мелбет Первая лига28-й турРодина2 : 2КАМАЗ
01.10.2022Россия - Мелбет Первая лига12-й турКАМАЗ2 : 0Родина
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турКАМАЗ1 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур0 : 0КАМАЗ
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турКАМАЗ1 : 0
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 0КАМАЗ
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турКАМАЗ1 : 0
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 2Родина
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турРодина1 : 1
30.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турРодина1 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур2 : 1Родина
19.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турРодина1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3158
2
Повышение
Химки3157
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3151
5 Родина3149
6 Алания3142
7 Енисей3142
8 Нефтехимик3142
9 Тюмень3042
10 КАМАЗ3141
11 СКА-Хабаровск3041
12 Шинник3041
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3134
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3129
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

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