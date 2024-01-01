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Бенфика - Арока 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Бенфика
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
1УкраинаврАнатолий Трубин
4ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
11АргентинапзАнхель Ди Мария
8НорвегияпзФредрик Эурснес
87ПортугалияпзЖоау Невеш
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
27ПортугалияпзРафаэл Силва
47ПортугалиянпТиагу Говея
9БразилиянпАртур Кабрал
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
22УкраиназщБогдан Милованов
13УругвайзщMatias Rocha
4ИспаниязщФрансиско Монтеро
6Бразилиязщ Куаресма
14ИспанияпзОриоль Бускетс
5ПортугалияпзДавид Симау
2ГвинеяпзМорлайе Силла
9УругвайпзAlfonso Trezza
10Испаниянп Хасон
23ИспаниянпКристо Гонсалес
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
06.01.2024Португалия - Примейра16-й турАрока0 : 3Бенфика
01.02.2023Португалия - Примейра18-й турАрока0 : 3Бенфика
05.08.2022Португалия - Примейра1-й турБенфика4 : 0Арока
21.01.2022Португалия - Примейра19-й турАрока0 : 2Бенфика
14.08.2021Португалия - Примейра2-й турБенфика2 : 0Арока
22.11.2018Кубок Португалии4-й раундБенфика2 : 1Арока
10.02.2017Португалия - Примейра21-й турБенфика3 : 0Арока
09.09.2016Португалия - Примейра4-й турАрока1 : 2Бенфика
23.01.2016Португалия - Примейра19-й турБенфика3 : 1Арока
23.08.2015Португалия - Примейра2-й турАрока1 : 0Бенфика
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур2 : 0Бенфика
27.04.2024Португалия - Примейра31-й турБенфика3 : 1
22.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 3Бенфика
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч1 : 0 4 : 2Бенфика
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турБенфика3 : 0
05.05.2024Португалия - Примейра32-й турАрока0 : 0
26.04.2024Португалия - Примейра31-й тур2 : 2Арока
19.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 1Арока
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турАрока2 : 1
06.04.2024Португалия - Примейра28-й тур0 : 3Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3336
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3333
14 Боавишта3231
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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