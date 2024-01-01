Бенфика - Арока 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Арока, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|47
|нп
|Тиагу Говея
|9
|нп
|Артур Кабрал
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|13
|зщ
|Matias Rocha
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|6
|зщ
|Куаресма
|14
|пз
|Ориоль Бускетс
|5
|пз
|Давид Симау
|2
|пз
|Морлайе Силла
|9
|пз
|Alfonso Trezza
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|06.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23