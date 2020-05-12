Порту - Боавишта 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
12 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|31
|зщ
|Отавио
|55
|зщ
|Joao Mendes
|11
|зщ
|Пепе
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|нп
|Шику Консейсау
|70
|нп
|Гонсалу Боржеш
|30
|нп
|Эванилсон
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|5
|зщ
|Чидози Авазим
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|59
|нп
|Мартим Мигель Карнейру Тавареш
|7
|нп
|Салвадор Агра
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жорже Симау
История личных встреч
|05.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|4 : 1
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 5
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|4 : 0
|11.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.04.2019
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 3
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23