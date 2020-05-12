23:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 11 мая
Воскресенье 12 мая
Свернуть список

Порту - Боавишта 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
12 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Порту
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Боавишта, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
99ПортугалияврДиогу Кошта
97Португалиязщ Зе Педру
31Бразилиязщ Отавио
55ПортугалиязщJoao Mendes
11Бразилиязщ Пепе
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
16ИспанияпзНико Гонсалес
22АргентинапзАлан Варела
10ПортугалиянпШику Консейсау
70ПортугалиянпГонсалу Боржеш
30Бразилиянп Эванилсон
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
79ПортугалиязщПедру Мальейро
23ФранциязщВенсан Сассо
5НигериязщЧидози Авазим
20ПортугалиязщФилипе Феррейра
24КолумбияпзСебастьян Перес
42КонгопзГайюс Макута
10ПортугалияпзМигел Рейзинью
8ПортугалиянпБруну Луренсу
59ПортугалиянпМартим Мигель Карнейру Тавареш
7ПортугалиянпСалвадор Агра
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияЖорже Симау
История личных встреч
05.01.2024Португалия - Примейра16-й турБоавишта1 : 1Порту
30.04.2023Португалия - Примейра30-й турПорту1 : 0Боавишта
12.11.2022Португалия - Примейра13-й турБоавишта1 : 4Порту
20.03.2022Португалия - Примейра27-й турБоавишта0 : 1Порту
30.10.2021Португалия - Примейра10-й турПорту4 : 1Боавишта
13.02.2021Португалия - Примейра19-й турПорту2 : 2Боавишта
26.09.2020Португалия - Примейра2-й турБоавишта0 : 5Порту
23.06.2020Португалия - Примейра28-й турПорту4 : 0Боавишта
11.11.2019Португалия - Примейра11-й турБоавишта0 : 1Порту
05.04.2019Португалия - Примейра28-й турПорту2 : 0Боавишта
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур0 : 3Порту
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПорту2 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 2Порту
17.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 1
13.04.2024Португалия - Примейра29-й турПорту2 : 2
04.05.2024Португалия - Примейра32-й турБоавишта1 : 1
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 0Боавишта
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турБоавишта1 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 1Боавишта
05.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 0Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3336
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3333
14 Боавишта3231
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close