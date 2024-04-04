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Аякс - Алмере Сити 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аякс
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Алмере Сити, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Алмере Сити
Алмере
1АргентинаврХеронимо Рульи
2НидерландызщДевайн Ренш
13ТурциязщАхметджан Каплан
4НидерландызщЙоррел Хато
37ХорватияпзЙосип Шутало
8НидерландыпзКеннет Тейлор
16НорвегияпзСиверт Маннсверк
6АнглияпзДжордан Хендерсон
10АнглияпзЧуба Акпом
9НидерландынпБрайан Бробби
39БельгиянпМика Годтс
1НидерландыврНордин Баккер
20НидерландызщХамби Акуйоби
4НидерландызщДамиан ван Брюгген
22ФранциязщТео Барбе
2КюрасаозщШерел Флоранус
6ИспанияпзАльваро Пенья
28НидерландыпзСтейе Ресинк
39НидерландыпзJochem Ritmeester van de Kamp
17НорвегияпзКорнелиус Хансен
19ФранциянпЙоанн Катлин
9ФранциянпТомас Робине
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАлмере Сити2 : 2Аякс
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур1 : 4Аякс
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс2 : 2
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс2 : 1
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур6 : 0Аякс
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турАякс1 : 1
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАлмере Сити1 : 1
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур3 : 1Алмере Сити
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАлмере Сити2 : 3
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур1 : 1Алмере Сити
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур0 : 0Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3287
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3278
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3263
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3261
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3252
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3250
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3249
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3243
9 Спарта3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3235
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3232
15 Валвейк3228
16 Эксельсиор3226
17
Зона вылета
Волендам3219
18
Зона вылета
Витесс322

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