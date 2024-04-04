Аякс - Алмере Сити 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Алмере Сити, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|13
|зщ
|Ахметджан Каплан
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|37
|пз
|Йосип Шутало
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|10
|пз
|Чуба Акпом
|9
|нп
|Брайан Бробби
|39
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Дамиан ван Брюгген
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|6
|пз
|Альваро Пенья
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Алекс Пастор
История личных встреч
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 4
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|87
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|78
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|32
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|32
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|32
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|32
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|9
|Спарта
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|32
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|32
|32
|15
|Валвейк
|32
|28
|16
|Эксельсиор
|32
|26
| 17
Зона вылета
|Волендам
|32
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|32
|2