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Фортуна - ПСВ Эйндховен 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фортуна
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1НидерландыврLuuk Koopmans
24НидерландызщNathangelo Markelo
2БельгиязщСимен Вут
14БразилиязщРодриго Гут
3ГерманиязщСадик Фофана
35НидерландызщМитчелл Дейкс
21НидерландыпзДжастин Лонвейк
10ХорватияпзАлен Халилович
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
7ИспанияпзИньиго Кордоба
9НидерландынпКай Сирхёйс
1АргентинаврВальтер Бенитес
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
6ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
23НидерландыпзЙоей Верман
20НидерландыпзГус Тиль
10СШАпзМалик Тилльман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
НидерландыДанни Бёйс
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турПСВ Эйндховен3 : 1Фортуна
14.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен2 : 1Фортуна
15.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турФортуна2 : 2ПСВ Эйндховен
20.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
15.12.2021Кубок Нидерландов2-й раундПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турФортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
07.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
04.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
03.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
03.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФортуна0 : 0
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур3 : 2Фортуна
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турФортуна0 : 1
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й тур2 : 0Фортуна
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФортуна1 : 1
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен4 : 2
25.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур0 : 8ПСВ Эйндховен
13.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турПСВ Эйндховен6 : 0
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПСВ Эйндховен5 : 1
02.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур0 : 2ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3287
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3278
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3263
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3261
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3252
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3250
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3249
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3243
9 Спарта3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3235
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3232
15 Валвейк3228
16 Эксельсиор3226
17
Зона вылета
Волендам3219
18
Зона вылета
Витесс322

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