Фортуна - ПСВ Эйндховен 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|24
|зщ
|Nathangelo Markelo
|2
|зщ
|Симен Вут
|14
|зщ
|Родриго Гут
|3
|зщ
|Садик Фофана
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|10
|пз
|Ален Халилович
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|10
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Данни Бёйс
|Петер Бош
История личных встреч
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|5 : 0
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|5 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|6 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|87
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|78
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|32
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|32
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|32
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|32
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|9
|Спарта
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|32
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|32
|32
|15
|Валвейк
|32
|28
|16
|Эксельсиор
|32
|26
| 17
Зона вылета
|Волендам
|32
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|32
|2