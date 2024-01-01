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Твенте - Волендам 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Волендам, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Волендам
Волендам
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
20НидерландызщДжошуа Бренет
2НидерландызщМес Хилгерс
3НидерландызщРобин Проппер
5НидерландызщГейс Смал
6НидерландыпзКарел Эйтинг
8НидерландыпзЮри Регер
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
10НидерландыпзНаджи Унювар
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1ГерманияврМио Бакхаус
4НидерландызщДамон Мирани
28АнглиязщДжош Флинт
23НидерландызщБилли ван Дёйл
2ДаниязщОскар Буур
5АнглиязщGeorge Cox
3НидерландыпзБрайан Плат
38АнглияпзДариус Джонсон
10ФранциянпРобен Молён
7СШАнпZach Booth
9ПортугалиянпВивалду Семеду
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам0 : 2Твенте
12.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турТвенте3 : 0Волендам
28.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турВолендам1 : 0Твенте
15.03.2019Нидерланды - Первый дивизион29-й турТвенте5 : 0Волендам
07.12.2018Нидерланды - Первый дивизион17-й турВолендам1 : 2Твенте
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур2 : 1Твенте
24.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турТвенте3 : 1
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 1Твенте
06.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турТвенте2 : 0
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й тур3 : 3Твенте
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турВолендам1 : 4
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур1 : 0Волендам
12.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур4 : 0Волендам
07.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВолендам3 : 2
04.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турВолендам0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3287
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3278
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3263
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3261
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3252
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3250
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3249
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс3243
9 Спарта3243
10 Херенвен3237
11 Фортуна3236
12 ПЕК Зволле3235
13 Алмере Сити3234
14 Хераклес3232
15 Валвейк3228
16 Эксельсиор3226
17
Зона вылета
Волендам3219
18
Зона вылета
Витесс322

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