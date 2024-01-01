Твенте - Волендам 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
12 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Волендам, которое состоится 12 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|5
|зщ
|Гейс Смал
|6
|пз
|Карел Эйтинг
|8
|пз
|Юри Регер
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|10
|пз
|Наджи Унювар
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|28
|зщ
|Джош Флинт
|23
|зщ
|Билли ван Дёйл
|2
|зщ
|Оскар Буур
|5
|зщ
|George Cox
|3
|пз
|Брайан Плат
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|10
|нп
|Робен Молён
|7
|нп
|Zach Booth
|9
|нп
|Вивалду Семеду
Главные тренеры
|Рон Янс
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|5 : 0
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 4
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|87
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|78
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|32
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|32
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|32
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|32
|50
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|49
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|32
|43
|9
|Спарта
|32
|43
|10
|Херенвен
|32
|37
|11
|Фортуна
|32
|36
|12
|ПЕК Зволле
|32
|35
|13
|Алмере Сити
|32
|34
|14
|Хераклес
|32
|32
|15
|Валвейк
|32
|28
|16
|Эксельсиор
|32
|26
| 17
Зона вылета
|Волендам
|32
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|32
|2