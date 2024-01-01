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Ислочь - Динамо Мн 12 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
12 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Ислочь
Динамо Мн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо Мн, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3Динамо Мн
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Ислочь
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
02.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 2Ислочь
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Ислочь
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь1 : 3Динамо Мн
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь2 : 1Динамо Мн
17.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн1 : 0Ислочь
06.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь1 : 1Динамо Мн
24.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн1 : 0Ислочь
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 ДВИслочь
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Ислочь
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 3Ислочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Динамо Мн
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 1
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 2Динамо Мн
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест816
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь716
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал811
9 Ислочь79
10 БАТЭ89
11 Сморгонь89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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