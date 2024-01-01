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Славия-Мозырь - Неман 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Славия-Мозырь
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Неман, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Неман
Гродно
История личных встреч
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0Славия-Мозырь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Неман2 : 2Славия-Мозырь
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
04.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 2Неман
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 3Неман
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Славия-Мозырь
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь2 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Неман
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест816
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь716
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал811
9 Ислочь79
10 БАТЭ89
11 Сморгонь89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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