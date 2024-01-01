Славия-Мозырь - Неман 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Неман, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Неман
Гродно
История личных встреч
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|17.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|04.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 3
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|8
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|16
|4
|Неман
|7
|15
|5
|Динамо Мн
|7
|13
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|8
|11
|9
|Ислочь
|7
|9
|10
|БАТЭ
|8
|9
|11
|Сморгонь
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|8
|7
|14
|Нафтан
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16