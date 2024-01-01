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Торпедо-БелАЗ - Нафтан 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
12 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Торпедо-БелАЗ
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Нафтан, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0Нафтан
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Нафтан
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 3Торпедо-БелАЗ
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.11.2015 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Нафтан
06.07.2015 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 2Торпедо-БелАЗ
30.11.2014 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1Нафтан
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Нафтан
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Нафтан
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан1 : 1
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 2Нафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест816
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь716
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал811
9 Ислочь79
10 БАТЭ89
11 Сморгонь89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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