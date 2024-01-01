Торпедо-БелАЗ - Нафтан 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
12 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Нафтан, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|08.11.2015
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 3
|06.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|30.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|8
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|16
|4
|Неман
|7
|15
|5
|Динамо Мн
|7
|13
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|8
|11
|9
|Ислочь
|7
|9
|10
|БАТЭ
|8
|9
|11
|Сморгонь
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|8
|7
|14
|Нафтан
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16