Кривбасс - Полесье 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|14.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|28
|70
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|28
|63
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|27
|54
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|27
|48
|5
|Рух В
|28
|46
|6
|Полесье
|27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|32
|8
|Заря
|27
|31
|9
|Ворскла
|28
|30
|10
|Колос
|27
|29
|11
|Черноморец
|27
|29
|12
|Александрия
|27
|27
|13
|Оболонь-Бровар
|28
|26
|14
|Верес
|27
|23
| 15
Зона вылета
|Минай
|28
|22
| 16
Зона вылета
|Металлист 1925
|27
|22