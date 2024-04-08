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Кривбасс - Полесье 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
Кривбасс
Полесье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
06.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Кривбасс
28.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс3 : 0
20.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Кривбасс
13.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кривбасс
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Кривбасс1 : 1
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 1
29.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Полесье1 : 0
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Полесье
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур Полесье1 : 0
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2870
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2863
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2754
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12748
5 Рух В2846
6 Полесье2743
7 ЛНЗ Черкассы2732
8 Заря2731
9 Ворскла2830
10 Колос2729
11 Черноморец2729
12 Александрия2727
13 Оболонь-Бровар2826
14 Верес2723
15
Зона вылета
Минай2822
16
Зона вылета
Металлист 19252722

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