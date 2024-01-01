Дания - Канада 12 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
12 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Канада, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Канада
Главные тренеры
|Микаэль Кринц-Гат
|Андре Туриньи
История личных встреч
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 3
|20.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 0
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|7 : 1
|15.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 4-й тур
|6 : 1
|04.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 1-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|30.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Semi Finals
|4 : 3
|29.12.2023
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|6 : 3
|28.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Группа Каттини
|3 : 4
|26.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Группа Каттини
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Дания — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Чехия
|1
|2
|5
|Финляндия
|1
|1
|6
|Великобритания
|1
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Австрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Казахстан
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Латвия
|1
|2
|5
|Польша
|1
|1
|6
|Словакия
|1
|0
|7
|Франция
|1
|0
| 8
Зона вылета
|США
|1
|0