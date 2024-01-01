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Дания - Канада 12 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
12 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Дания
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Канада, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Канада
Главные тренеры
Швеция Микаэль Кринц-Гат
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада2 : 3Дания
20.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Канада5 : 0Дания
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Канада7 : 1Дания
15.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 4-й тур Канада6 : 1Дания
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 1-й тур Канада3 : 1Дания
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Дания
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Дания
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания1 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 0Дания
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4Канада
30.12.2023 Кубок Шпенглера Semi Finals 4 : 3Канада
29.12.2023 Кубок Шпенглера 1/4 финала Канада6 : 3
28.12.2023 Кубок Шпенглера Группа Каттини Канада3 : 4
26.12.2023 Кубок Шпенглера Группа Каттини 0 : 4Канада
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Дания — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Швейцария13
3
1/4 финала
Канада13
4
1/4 финала
Чехия12
5 Финляндия11
6 Великобритания10
7 Норвегия10
8
Зона вылета
Австрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция13
2
1/4 финала
Германия13
3
1/4 финала
Казахстан13
4
1/4 финала
Латвия12
5 Польша11
6 Словакия10
7 Франция10
8
Зона вылета
США10

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