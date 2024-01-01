Латвия - Франция 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
12 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Франция, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Франция
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Филипп Бозон
История личных встреч
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 1
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 7-й тур
|2 : 3 Б
|13.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|02.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа Е. 2-й тур
|1 : 7
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Канада
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Чехия
|1
|2
|5
|Финляндия
|1
|1
|6
|Великобритания
|1
|0
|7
|Норвегия
|1
|0
| 8
Зона вылета
|Австрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Казахстан
|1
|3
| 4
1/4 финала
|Латвия
|1
|2
|5
|Польша
|1
|1
|6
|Словакия
|1
|0
|7
|Франция
|1
|0
| 8
Зона вылета
|США
|1
|0