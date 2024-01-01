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Латвия - Франция 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
12 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Латвия
Франция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Франция, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Франция
Главные тренеры
Латвия Харийс Витолиньш
Франция Филипп Бозон
История личных встреч
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа E. 3-й тур Латвия2 : 1Франция
12.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 7-й тур Латвия2 : 3 БФранция
13.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 6-й тур Латвия3 : 1Франция
02.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 2-й тур Франция1 : 7Латвия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТЛатвия
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТЛатвия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 4 : 2Латвия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Латвия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Франция1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Франция
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 9 : 0Франция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 0Франция
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 3Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Швейцария13
3
1/4 финала
Канада13
4
1/4 финала
Чехия12
5 Финляндия11
6 Великобритания10
7 Норвегия10
8
Зона вылета
Австрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция13
2
1/4 финала
Германия13
3
1/4 финала
Казахстан13
4
1/4 финала
Латвия12
5 Польша11
6 Словакия10
7 Франция10
8
Зона вылета
США10

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