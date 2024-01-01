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Австрия - Швейцария 12 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
12 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Австрия
Швейцария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Швейцария, которое состоится 12 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Швейцария
Главные тренеры
Швейцария Роджер Бадер
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
14.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швейцария4 : 0Австрия
05.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швейцария3 : 2 ОТАвстрия
02.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 1-й тур Швейцария3 : 4 БАвстрия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия1 : 5
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия4 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия2 : 4
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 1Австрия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 1Швейцария
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария3 : 5
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Швейцария13
3
1/4 финала
Канада13
4
1/4 финала
Чехия12
5 Финляндия11
6 Великобритания10
7 Норвегия10
8
Зона вылета
Австрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция13
2
1/4 финала
Германия13
3
1/4 финала
Казахстан13
4
1/4 финала
Латвия12
5 Польша11
6 Словакия10
7 Франция10
8
Зона вылета
США10

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