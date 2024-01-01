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Швеция - Польша 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
12 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Швеция
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Польша, которое состоится 12 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Польша
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Словакия Роберт Калабер
История личных встреч
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 Б
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 0 : 2Швеция
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция2 : 1
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция1 : 2
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Польша4 : 5 ОТ
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 3-й тур Польша1 : 4
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 2-й тур 5 : 1Польша
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 1-й тур 0 : 1Польша
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Швейцария13
3
1/4 финала
Канада13
4
1/4 финала
Чехия12
5 Финляндия11
6 Великобритания10
7 Норвегия10
8
Зона вылета
Австрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция13
2
1/4 финала
Германия13
3
1/4 финала
Казахстан13
4
1/4 финала
Латвия12
5 Польша11
6 Словакия10
7 Франция10
8
Зона вылета
США10

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