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Барселона - Реал Сосьедад 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
13 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Барселона
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
22 Германия пз Илкай Гюндоган
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
11 Бразилия нп Рафинья
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Испания зщ Альваро Одриосола
24 Испания зщ Робен Ле Норман
20 Испания зщ Хон Пачеко
25 Испания зщ Хавьер Галан
8 Испания пз Микель Мерино
22 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Реал Сосьедад0 : 1Барселона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Барселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Барселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Барселона1 : 0Реал Сосьедад
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 4 : 2Барселона
29.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Барселона4 : 2
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 3 : 2Барселона
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона1 : 4
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Барселона
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 0
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад2 : 2
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 0 : 1Реал Сосьедад
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Жирона3575
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Вильярреал3548
9 Валенсия3447
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3540
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Сельта3534
17 Райо Вальекано3434
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3417

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