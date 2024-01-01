Барселона - Реал Сосьедад 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
13 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|8
|пз
|Микель Мерино
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Вильярреал
|35
|48
|9
|Валенсия
|34
|47
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|35
|40
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Сельта
|35
|34
|17
|Райо Вальекано
|34
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17