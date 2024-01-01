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Лечче - Удинезе 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
13 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лечче
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 13 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Франция пз Алексис Блен
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Франция нп Реми Уден
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
40 Нигерия вр Мадука Окойе
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
37 Аргентина пз Роберто Перейра
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
6 Испания пз Ойер Саррага
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Фабио Каннаваро
История личных встреч
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
11.09.2011 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 2Удинезе
03.04.2011 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 0Удинезе
14.11.2010 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе4 : 0Лечче
01.03.2009 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе2 : 0Лечче
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Лечче
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Лечче1 : 1
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 3Лечче
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лечче1 : 0
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 0Лечче
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 1
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Удинезе
25.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе1 : 2
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Удинезе
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3545
13 Лечче3537
14 Верона3634
15 Кальяри3633
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3632
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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