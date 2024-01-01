Лечче - Удинезе 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
13 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 13 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|40
|вр
|Мадука Окойе
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|6
|пз
|Ойер Саррага
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Лука Готти
|Фабио Каннаваро
История личных встреч
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|14.11.2010
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 0
|01.03.2009
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|35
|45
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Кальяри
|36
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16