Фиорентина - Монца 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
13 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Монца, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Монца
Монца
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Максим Лопес
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|72
|пз
|Антонин Барак
|17
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|22
|зщ
|Пабло Мари
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|21
|пз
|Валентин Карбони
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1
|08.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|36
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|35
|45
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Кальяри
|36
|33
|16
|Фрозиноне
|36
|32
|17
|Эмполи
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16