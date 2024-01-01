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Фиорентина - Монца 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
13 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фиорентина
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Монца, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Монца
Монца
1 Италия вр Пьетро Терраччано
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
16 Италия зщ Лука Раньери
33 Италия зщ Микаель Кайоде
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
8 Франция пз Максим Лопес
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
72 Чехия пз Антонин Барак
17 Италия пз Гаэтано Кастровилли
11 Франция нп Нанитамо Иконе
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
22 Испания зщ Пабло Мари
4 Италия зщ Армандо Иццо
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
21 Аргентина пз Валентин Карбони
28 Италия пз Андреа Кольпани
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
20 Италия нп Алессио Дзербин
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Монца0 : 1Фиорентина
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Монца3 : 2Фиорентина
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Фиорентина1 : 1Монца
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Фиорентина3 : 1Монца
08.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Фиорентина
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 1Фиорентина
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1Фиорентина
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 2
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 2
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 0Монца
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Монца2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3651
9 Фиорентина3450
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3545
13 Лечче3537
14 Верона3634
15 Кальяри3633
16 Фрозиноне3632
17 Эмполи3632
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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