22:32 ()
Свернуть список

Колос - ЛНЗ Черкассы 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
13 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
Колос
ЛНЗ Черкассы

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 13 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
Украина Ярослав Вишняк
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
04.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1Колос
09.05.2024 Украина - Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 1
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур 5 : 0Колос
28.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Колос0 : 0
20.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Колос
14.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Колос
04.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур 1 : 0ЛНЗ Черкассы
27.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 3
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 1 : 2ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
08.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2870
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2863
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2754
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12848
5 Рух В2846
6 Полесье2743
7 Черноморец2832
8 ЛНЗ Черкассы2732
9 Заря2731
10 Александрия2830
11 Ворскла2830
12 Колос2729
13 Оболонь-Бровар2826
14 Верес2723
15
Зона вылета
Минай2822
16
Зона вылета
Металлист 19252822

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close