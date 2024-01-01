Колос - ЛНЗ Черкассы 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
13 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 13 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Главные тренеры
|Ярослав Вишняк
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|04.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|28
|70
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|28
|63
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|27
|54
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|28
|48
|5
|Рух В
|28
|46
|6
|Полесье
|27
|43
|7
|Черноморец
|28
|32
|8
|ЛНЗ Черкассы
|27
|32
|9
|Заря
|27
|31
|10
|Александрия
|28
|30
|11
|Ворскла
|28
|30
|12
|Колос
|27
|29
|13
|Оболонь-Бровар
|28
|26
|14
|Верес
|27
|23
| 15
Зона вылета
|Минай
|28
|22
| 16
Зона вылета
|Металлист 1925
|28
|22