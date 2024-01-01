Норвегия - Финляндия 13 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
13 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Финляндия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Финляндия
Главные тренеры
|Тобиас Юханссон
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|13.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 0
|25.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|5 : 2
|08.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|7 : 0
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа C. 2-й тур
|5 : 1
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 3-й тур
|0 : 5
|14.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. 2-й тур
|1 : 6
|12.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|4 : 1
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 1-й тур
|0 : 5
|05.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 0 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|5
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|США
|2
|3
|5
|Германия
|2
|3
|6
|Казахстан
|2
|3
|7
|Польша
|1
|1
| 8
Зона вылета
|Франция
|2
|1