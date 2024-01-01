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Норвегия - Финляндия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
13 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Норвегия
Финляндия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Финляндия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Финляндия
Главные тренеры
Швеция Тобиас Юханссон
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
13.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Финляндия5 : 0Норвегия
25.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Финляндия5 : 2Норвегия
08.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Финляндия7 : 0Норвегия
16.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа C. 2-й тур Финляндия5 : 1Норвегия
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Норвегия2 : 3 ОТФинляндия
04.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 3-й тур Норвегия0 : 5Финляндия
14.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 2-й тур Норвегия1 : 6Финляндия
12.05.2011 ЧМ-2011 1/4 финала Финляндия4 : 1Норвегия
25.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 1-й тур Норвегия0 : 5Финляндия
05.05.2008 ЧМ-2008 Группа C. 2-й тур Финляндия3 : 2 ОТНорвегия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия3 : 6
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2Норвегия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1Норвегия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 БНорвегия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия8 : 0
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 БФинляндия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 4 БФинляндия
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 3Финляндия
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 4Финляндия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада26
2
1/4 финала
Чехия25
3
1/4 финала
Финляндия24
4
1/4 финала
Швейцария13
5 Дания23
6 Австрия10
7 Норвегия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Латвия24
2
1/4 финала
Швеция13
3
1/4 финала
Словакия23
4
1/4 финала
США23
5 Германия23
6 Казахстан23
7 Польша11
8
Зона вылета
Франция21

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