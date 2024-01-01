Швейцария - Чехия 13 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
13 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Чехия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Чехия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Радим Рулик
История личных встреч
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|16.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|2 : 3 ОТ
|12.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
|12.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2 ОТ
|17.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|1 : 2
|13.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3 ОТ
|08.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|0 : 3
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 0 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|5
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|США
|2
|3
|5
|Германия
|2
|3
|6
|Казахстан
|2
|3
|7
|Польша
|1
|1
| 8
Зона вылета
|Франция
|2
|1