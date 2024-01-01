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Швейцария - Чехия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
13 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Швейцария
Чехия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Чехия, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Чехия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2Швейцария
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария3 : 5Чехия
16.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария2 : 3 ОТЧехия
12.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия1 : 0Швейцария
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4Швейцария
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3Швейцария
12.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария1 : 2 ОТЧехия
17.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 2Чехия
13.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия2 : 3 ОТШвейцария
08.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария0 : 3Чехия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 1Швейцария
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария3 : 5Чехия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6Чехия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия1 : 0 Б
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия0 : 2
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада26
2
1/4 финала
Чехия25
3
1/4 финала
Финляндия24
4
1/4 финала
Швейцария13
5 Дания23
6 Австрия10
7 Норвегия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Латвия24
2
1/4 финала
Швеция13
3
1/4 финала
Словакия23
4
1/4 финала
США23
5 Германия23
6 Казахстан23
7 Польша11
8
Зона вылета
Франция21

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