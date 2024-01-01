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Германия - Швеция 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
13 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Германия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Швеция, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Швеция
Главные тренеры
Германия Харольд Крайс
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0Германия
21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала Швеция3 : 4 ОТГермания
16.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа C. 2-й тур Швеция1 : 0Германия
06.05.2017 ЧМ-2017 Группа A Германия2 : 7Швеция
07.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 4-й тур Швеция4 : 3Германия
09.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 4-й тур Швеция5 : 2Германия
11.05.2011 ЧМ-2011 1/4 финала Швеция5 : 2Германия
23.05.2010 ЧМ-2010 За 3-е место Швеция3 : 1Германия
18.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа C. 1-й тур Швеция2 : 0Германия
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1Германия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6Германия
28.05.2023 ЧМ-2023 Финал 5 : 2Германия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 3 : 4 ОТГермания
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Германия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 Б
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 0 : 2Швеция
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция2 : 1
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швеция1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада26
2
1/4 финала
Чехия25
3
1/4 финала
Финляндия24
4
1/4 финала
Швейцария13
5 Дания23
6 Австрия10
7 Норвегия20
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Латвия24
2
1/4 финала
Швеция13
3
1/4 финала
Словакия23
4
1/4 финала
США23
5 Германия23
6 Казахстан23
7 Польша11
8
Зона вылета
Франция21

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