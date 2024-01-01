Германия - Швеция 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
13 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Швеция, которое состоится 13 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Швеция
Главные тренеры
|Харольд Крайс
|Сэм Халлам
История личных встреч
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|3 : 4 ОТ
|16.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|06.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 7
|07.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|09.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 4-й тур
|5 : 2
|11.05.2011
|ЧМ-2011
|1/4 финала
|5 : 2
|23.05.2010
|ЧМ-2010
|За 3-е место
|3 : 1
|18.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|Финал
|5 : 2
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|5
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|1
|0
|7
|Норвегия
|2
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 2
1/4 финала
|Швеция
|1
|3
| 3
1/4 финала
|Словакия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|США
|2
|3
|5
|Германия
|2
|3
|6
|Казахстан
|2
|3
|7
|Польша
|1
|1
| 8
Зона вылета
|Франция
|2
|1