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Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
13 Мая 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 3-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 13 Мая 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Рик Токкет
История личных встреч
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Ванкувер Кэнакс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Эдмонтон Ойлерз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Ванкувер Кэнакс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс8 : 1Эдмонтон Ойлерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Эдмонтон Ойлерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Ванкувер Кэнакс
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
02.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 3
29.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч 0 : 1Эдмонтон Ойлерз
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч 1 : 6Эдмонтон Ойлерз
11.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч 0 : 1Ванкувер Кэнакс
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Ванкувер Кэнакс1 : 2
29.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч 3 : 4 ОТВанкувер Кэнакс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 14.0517.0519.05
3
1
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 13.0515.0518.0520.05
2
1
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 14.0516.0518.0520.05
2
1
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ13.0515.0517.0519.0521.05
1
1

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