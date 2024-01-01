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Балтика - Спартак М 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
14 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь регионов)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Балтика
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 14 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Балтика3 : 1Спартак М
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Балтика0 : 2Спартак М
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1Балтика
29.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 2Балтика
30.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 23-й тур Балтика1 : 1Спартак М
08.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 8-й тур Спартак М3 : 0Балтика
13.09.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 27-й тур Спартак М4 : 1Балтика
17.05.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 10-й тур Балтика1 : 1Спартак М
31.07.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 20-й тур Спартак М0 : 0Балтика
10.03.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 2-й тур Балтика1 : 0Спартак М
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Балтика2 : 3
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Балтика1 : 0
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Балтика
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 2 : 2Балтика
02.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1Балтика
11.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Спартак М1 : 0
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Спартак М5 : 0
05.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Спартак М
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 0 : 1Спартак М
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 2Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России (Путь регионов): «Балтика» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 1 : 1 6 : 7
Оренбург
Спартак М
1 : 0 3 : 1
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 2 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА-Хабаровск
Динамо М
1 : 2
Химки
Ростов
0 : 0 6 : 7
Урал
Локомотив М
1 : 0
Ахмат
Оренбург
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
ЦСКА
0 : 1 2 : 0
Команда12
Спартак М
Зенит
1 : 2 0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
Динамо М
2 : 4
Урал
Ростов
1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо М
Спартак М
0 : 2
Ростов
Балтика
0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
ЦСКА
Зенит
1 : 1 15.05
Финал (Путь регионов)
Балтика
Спартак М
14.05

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