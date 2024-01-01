Балтика - Спартак М 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
14 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Финал (Путь регионов)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Спартак М, которое состоится 14 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Финал (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Владимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|30.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|23-й тур
|1 : 1
|08.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|8-й тур
|3 : 0
|13.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|27-й тур
|4 : 1
|17.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|10-й тур
|1 : 1
|31.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|20-й тур
|0 : 0
|10.03.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|2-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|0 : 1
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России (Путь регионов): «Балтика» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|1 : 1 6 : 7
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|3 : 1
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|2 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 2 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|1 : 1 4 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| СКА-Хабаровск
Динамо М
|1 : 2
| Химки
Ростов
|0 : 0 6 : 7
| Урал
Локомотив М
|1 : 0
| Ахмат
Оренбург
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
ЦСКА
|0 : 1
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Зенит
|1 : 2
|0 : 0
1/2 финала (Путь регионов)
| Оренбург
Динамо М
|2 : 4
| Урал
Ростов
|1 : 3
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо М
Спартак М
|0 : 2
| Ростов
Балтика
|0 : 1
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Зенит
|1 : 1
|15.05
Финал (Путь регионов)
| Балтика
Спартак М
|14.05