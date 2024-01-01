Осасуна - Мальорка 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
14 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 14 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|34
|пз
|Икер Муньос
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|20
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
|23
|нп
|Рауль
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|2
|зщ
|Матия Настасич
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|9
|нп
|Абдон Пратс
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 0
|19.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|17.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|35
|40
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17