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Осасуна - Мальорка 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
14 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Осасуна
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 14 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Серхио Эррера
15 Испания зщ Рубен Пенья
24 Испания зщ Алехандро Катена
28 Испания зщ Хорхе Эррандо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
34 Испания пз Икер Муньос
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
14 Испания нп Рубен Гарсия
20 Испания нп Хосе Мануэль Арнаис
23 Испания нп Рауль
1 Сербия вр Предраг Райкович
20 Уругвай зщ Джованни Гонсалес
2 Сербия зщ Матия Настасич
21 Испания зщ Антонио Раильо
6 Испания зщ Хосе Копете
11 Испания зщ Хауме Коста
18 Испания пз Антонио Санчес
12 Португалия пз Саму Кошта
14 Испания пз Дани Родригес
9 Испания нп Абдон Пратс
17 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Мексика Хавьер Агирре
История личных встреч
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка3 : 2Осасуна
31.03.2023 Испания - Примера 27-й тур Мальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Осасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 2Осасуна
20.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Осасуна2 : 0Мальорка
19.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Мальорка1 : 0Осасуна
17.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Мальорка1 : 1Осасуна
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2Осасуна
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Осасуна0 : 2
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 3 : 0Осасуна
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Осасуна
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Осасуна0 : 1
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Мальорка1 : 0
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Мальорка0 : 1
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 1 : 1Мальорка
22.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Мальорка
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Мальорка0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3540
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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