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Реал Мадрид - Алавес 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
14 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Реал Мадрид
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 14 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
6 Испания зщ Начо Фернандес
23 Франция зщ Ферлан Менди
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
8 Германия пз Тони Кроос
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
31 Экваториальная Гвинея вр Хесус Овоно
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
7 Испания зщ Алекс Сола
23 Уругвай пз Карлос Бенавидес
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
32 Испания нп Саму Омородион
11 Испания нп Луис Риоха
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Алавес0 : 1Реал Мадрид
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид3 : 0Алавес
14.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
23.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Алавес1 : 4Реал Мадрид
28.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид1 : 2Алавес
10.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 0Алавес
30.11.2019 Испания - Примера 15-й тур Алавес1 : 2Реал Мадрид
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Реал Мадрид3 : 0Алавес
06.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Алавес1 : 0Реал Мадрид
24.02.2018 Испания - Примера 25-й тур Реал Мадрид4 : 0Алавес
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 0 : 4Реал Мадрид
08.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 1
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид3 : 0
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 2 : 2Реал Мадрид
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Реал Мадрид
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Алавес2 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 1Алавес
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Алавес3 : 0
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Алавес2 : 0
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 2 : 0Алавес
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3540
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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