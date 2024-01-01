Реал Мадрид - Алавес 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
14 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Алавес, которое состоится 14 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Алавес
Витория
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|31
|вр
|Хесус Овоно
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|7
|зщ
|Алекс Сола
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 4
|23.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 4
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|24.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 4
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|35
|40
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17