Жирона - Вильярреал 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
14 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вильярреал, которое состоится 14 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|03.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|15.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Жирона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Валенсия
|35
|48
|9
|Вильярреал
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|35
|40
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|35
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|35
|29
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17