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Жирона - Вильярреал 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
14 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Жирона
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вильярреал, которое состоится 14 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Вильярреал
Вильярреал
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
25 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
14 Испания пз Алеш Гарсия
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
2 Колумбия зщ Йерсон Москера
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
10 Испания пз Дани Парехо
4 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
25 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Португалия нп Гонсалу Гедеш
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Вильярреал1 : 2Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2Вильярреал
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Жирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Жирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
31.08.2018 Испания - Примера 3-й тур Вильярреал0 : 1Жирона
03.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Вильярреал0 : 2Жирона
15.10.2017 Испания - Примера 8-й тур Жирона1 : 2Вильярреал
10.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 2Жирона
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Жирона4 : 2
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 2Жирона
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Жирона4 : 1
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 3 : 1Жирона
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Вильярреал3 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 3 : 2Вильярреал
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Вильярреал3 : 0
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 1 : 2Вильярреал
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 1 : 1Вильярреал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Жирона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3575
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Валенсия3548
9 Вильярреал3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3540
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Райо Вальекано3535
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3529
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3517

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