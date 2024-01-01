Самтредиа - Динамо Тб 14 Мая прямая трансляция
14 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Динамо Тб, которое состоится 14 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|28.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 0
|24.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|5 : 1
|13.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 0
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|13
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|13
|27
|4
|Торпедо Кт
|13
|20
|5
|Динамо Тб
|13
|17
|6
|Колхети-1913
|13
|14
|7
|Гагра
|13
|13
| 8
Стыковая зона
|Телави
|13
|12
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|13
|10
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|13
|7