01:10 ()
Свернуть список

Самтредиа - Динамо Тб 14 Мая прямая трансляция

14 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Самтредиа
Динамо Тб

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Динамо Тб, которое состоится 14 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1Самтредиа
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0Самтредиа
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Тб4 : 0Самтредиа
28.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самтредиа0 : 0Динамо Тб
24.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб5 : 1Самтредиа
13.06.2021 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Тб
11.04.2021 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб2 : 1Самтредиа
05.12.2020 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 0Самтредиа
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 2 : 1Самтредиа
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самтредиа0 : 3
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Самтредиа
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 3 : 1Самтредиа
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Тб1 : 0
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Динамо Тб
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 3 : 1Динамо Тб
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1329
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1328
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1327
4 Торпедо Кт1320
5 Динамо Тб1317
6 Колхети-19131314
7 Гагра1313
8
Стыковая зона
Телави1312
9
Стыковая зона
Самгурали1310
10
Зона вылета
Самтредиа137

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close