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Сабуртало - Дила 14 Мая прямая трансляция

14 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
Сабуртало
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Дила, которое состоится 14 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1Сабуртало
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила3 : 0Сабуртало
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Сабуртало1 : 2Дила
09.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1Сабуртало
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Сабуртало0 : 0Дила
06.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Сабуртало0 : 2Дила
30.08.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила3 : 0Сабуртало
22.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Сабуртало0 : 2Дила
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Сабуртало
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Сабуртало0 : 0Дила
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 1 : 0Сабуртало
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 3Сабуртало
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Сабуртало3 : 3
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 3Сабуртало
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 2 : 3Сабуртало
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Дила
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Дила
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1329
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1328
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1327
4 Торпедо Кт1320
5 Динамо Тб1317
6 Колхети-19131314
7 Гагра1313
8
Стыковая зона
Телави1312
9
Стыковая зона
Самгурали1310
10
Зона вылета
Самтредиа137

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