Сабуртало - Дила 14 Мая прямая трансляция
14 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Дила, которое состоится 14 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Дила
Гори
История личных встреч
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|09.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 2
|30.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 0
|22.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|19.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 3
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|13
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|13
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|13
|27
|4
|Торпедо Кт
|13
|20
|5
|Динамо Тб
|13
|17
|6
|Колхети-1913
|13
|14
|7
|Гагра
|13
|13
| 8
Стыковая зона
|Телави
|13
|12
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|13
|10
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|13
|7