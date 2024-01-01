Дания - Норвегия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
14 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Норвегия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Норвегия
Главные тренеры
|Микаэль Кринц-Гат
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|0 : 2
|11.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|07.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 1-й тур
|0 : 3
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 6-й тур
|4 : 1
|11.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 2-й тур
|4 : 3
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2
|15.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 7-й тур
|6 : 2
|29.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 3-й тур
|4 : 5 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|6
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|7
|Норвегия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|3
|5
| 3
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|США
|3
|4
|5
|Казахстан
|2
|3
|6
|Германия
|3
|3
|7
|Франция
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Польша
|2
|1