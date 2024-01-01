01:10 ()
Свернуть список

Дания - Норвегия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
14 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Дания
Норвегия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Норвегия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Норвегия
Главные тренеры
Швеция Микаэль Кринц-Гат
Швеция Тобиас Юханссон
История личных встреч
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа F. 3-й тур Норвегия0 : 2Дания
11.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Дания3 : 0Норвегия
07.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 1-й тур Норвегия0 : 3Дания
09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 6-й тур Дания4 : 1Норвегия
11.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 2-й тур Норвегия4 : 3Дания
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 2-й тур Норвегия3 : 2Дания
15.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 7-й тур Норвегия6 : 2Дания
29.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 3-й тур Дания4 : 5 ОТНорвегия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Дания1 : 5
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Дания
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Дания
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания1 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 0Дания
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия1 : 4
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия3 : 6
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2Норвегия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1Норвегия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 БНорвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Дания23
6 Австрия20
7 Норвегия30
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия35
3
1/4 финала
Латвия24
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан23
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close