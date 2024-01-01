Казахстан - Латвия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
14 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Латвия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Латвия
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 7
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 3 Б
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|13.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 3-й тур
|4 : 5
|18.12.2013
|Универсиада
|1/4 финала
|6 : 1
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|03.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|4 : 5 ОТ
|02.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|0 : 1
|17.12.2023
|Кубок Первого канала
|Кубок Первого канала
|5 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|6
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|7
|Норвегия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|3
|5
| 3
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|США
|3
|4
|5
|Казахстан
|2
|3
|6
|Германия
|3
|3
|7
|Франция
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Польша
|2
|1