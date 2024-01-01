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Казахстан - Латвия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
14 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Казахстан
Латвия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Латвия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Латвия
Главные тренеры
Казахстан Галым Баубекович Мамбеталиев
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Казахстан0 : 7Латвия
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Латвия2 : 3 БКазахстан
14.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 6-й тур Казахстан1 : 2Латвия
13.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 3-й тур Казахстан4 : 5Латвия
18.12.2013 Универсиада 1/4 финала Казахстан6 : 1Латвия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Казахстан
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Казахстан
03.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан4 : 5 ОТ
02.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 1
17.12.2023 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 5 : 2Казахстан
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Латвия3 : 2 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТЛатвия
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТЛатвия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 4 : 2Латвия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Латвия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Дания23
6 Австрия20
7 Норвегия30
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия35
3
1/4 финала
Латвия24
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан23
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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