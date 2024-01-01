Канада - Австрия 14 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
14 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Австрия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Австрия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Роджер Бадер
История личных встреч
|12.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 7-й тур
|10 : 1
|14.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. 2-й тур
|6 : 0
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|30.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Semi Finals
|4 : 3
|29.12.2023
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|6 : 3
|28.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Группа Каттини
|3 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|3
|8
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
| 3
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 4
1/4 финала
|Чехия
|3
|6
|5
|Дания
|2
|3
|6
|Австрия
|2
|0
|7
|Норвегия
|3
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|3
|5
| 3
1/4 финала
|Латвия
|2
|4
| 4
1/4 финала
|США
|3
|4
|5
|Казахстан
|2
|3
|6
|Германия
|3
|3
|7
|Франция
|2
|1
| 8
Зона вылета
|Польша
|2
|1