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Канада - Австрия 14 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
14 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Канада
Австрия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Австрия, которое состоится 14 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Австрия
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Швейцария Роджер Бадер
История личных встреч
12.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 7-й тур Канада10 : 1Австрия
14.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 2-й тур Канада6 : 0Австрия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Канада
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4Канада
30.12.2023 Кубок Шпенглера Semi Finals 4 : 3Канада
29.12.2023 Кубок Шпенглера 1/4 финала Канада6 : 3
28.12.2023 Кубок Шпенглера Группа Каттини Канада3 : 4
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия5 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия1 : 5
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия4 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария38
2
1/4 финала
Финляндия37
3
1/4 финала
Канада26
4
1/4 финала
Чехия36
5 Дания23
6 Австрия20
7 Норвегия30
8
Зона вылета
Великобритания20
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия35
3
1/4 финала
Латвия24
4
1/4 финала
США34
5 Казахстан23
6 Германия33
7 Франция21
8
Зона вылета
Польша21

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