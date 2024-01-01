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Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
14 Мая 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Даллас Старз, которое состоится 14 Мая 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Питер Дебур
История личных встреч
12.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш1 : 4Даллас Старз
10.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз5 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7Даллас Старз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Даллас Старз
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТДаллас Старз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Даллас Старз
12.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш1 : 4Даллас Старз
10.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз5 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч 3 : 6Колорадо Эвеланш
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Колорадо Эвеланш5 : 1
12.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Колорадо Эвеланш1 : 4Даллас Старз
10.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Даллас Старз5 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Даллас Старз3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
06.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 7-й матч Даллас Старз2 : 1
04.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч 2 : 0Даллас Старз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 14.0517.0519.05
3
1
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 15.0518.0520.05
3
1
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 14.0516.0518.0520.05
2
1
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 15.0517.0519.0521.05
2
1

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