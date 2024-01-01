Лас-Пальмас - Бетис 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
16 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Бетис, которое состоится 16 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 1
|18.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.04.2016
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|13.12.2015
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|15.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|0 : 3
|12.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|11.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Райо Вальекано
|36
|38
|15
|Лас-Пальмас
|35
|37
|16
|Мальорка
|36
|36
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17