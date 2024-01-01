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Лас-Пальмас - Бетис 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
16 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Лас-Пальмас
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Бетис, которое состоится 16 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Бетис
Севилья
13 Испания вр Альваро Вальес
4 Испания зщ Алекс Суарес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Испания зщ Мика Мармоль
3 Испания зщ Серхи Кардона
12 Франция пз Энзо Луаодис
20 Испания пз Кирьян Родригес
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
2 Испания нп Марвин Парк
9 Испания нп Сандро Рамирес
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
19 Греция зщ Сократис Папастатопулос
28 Марокко зщ Шади Риад
3 Испания зщ Хуан Миранда
4 США пз Джонни Кардозо
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
18 Испания пз Пабло Форнальс
22 Испания пз Иско
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
Главные тренеры
Испания Гарсия Пимьента
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
03.12.2017 Испания - Примера 14-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас4 : 1Бетис
18.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0Лас-Пальмас
19.04.2016 Испания - Примера 34-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
13.12.2015 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
15.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Лас-Пальмас0 : 3Бетис
12.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Бетис0 : 0Лас-Пальмас
11.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Бетис1 : 0Лас-Пальмас
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Лас-Пальмас
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 2 : 0Лас-Пальмас
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Лас-Пальмас0 : 2
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 4 : 1Лас-Пальмас
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас0 : 2
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Бетис3 : 2
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 2Бетис
28.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 1
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 1 : 2Бетис
12.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Бетис2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Райо Вальекано3638
15 Лас-Пальмас3537
16 Мальорка3636
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3517

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