Реал Сосьедад - Валенсия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
16 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|39
|зщ
|Хон Арамбуру
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|11
|нп
|Петер Федерико
|16
|нп
|Диего Лопес
|17
|нп
|Роман Яремчук
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Рубен Бараха
История личных встреч
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Райо Вальекано
|36
|38
|15
|Лас-Пальмас
|35
|37
|16
|Мальорка
|36
|36
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17