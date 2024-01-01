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Реал Сосьедад - Валенсия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
16 Мая 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Сосьедад
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
24 Испания зщ Робен Ле Норман
20 Испания зщ Хон Пачеко
39 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
22 Испания пз Беньят Туррьентес
8 Испания пз Микель Мерино
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
10 Испания нп Микель Оярсабаль
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Турция зщ Дженк Озкачар
34 Испания зщ Ярек Гасеровски
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
10 Португалия пз Андре Алмейда
11 Доминиканская Республика нп Петер Федерико
16 Испания нп Диего Лопес
17 Украина нп Роман Яремчук
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Валенсия0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Валенсия1 : 0Реал Сосьедад
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад1 : 1Валенсия
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Валенсия0 : 0Реал Сосьедад
21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад0 : 0Валенсия
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 2Реал Сосьедад
29.09.2020 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад0 : 1Валенсия
22.02.2020 Испания - Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 0Валенсия
17.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 1Реал Сосьедад
10.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Валенсия0 : 0Реал Сосьедад
13.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 2 : 0Реал Сосьедад
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 0
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Реал Сосьедад2 : 2
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Валенсия0 : 0
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Валенсия0 : 1
29.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 4 : 2Валенсия
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Валенсия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Райо Вальекано3638
15 Лас-Пальмас3537
16 Мальорка3636
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3517

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