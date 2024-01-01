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Альмерия - Барселона 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
16 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Альмерия
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Барселона, которое состоится 16 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Барселона
Барселона
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
18 Испания зщ Марк Пубиль
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
22 Мексика зщ Сесар Монтес
20 Испания зщ Алекс Сентельес
26 Испания пз Маркос Пенья
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
8 Испания пз Хонатан Виера
12 Бразилия нп Лео Баптистау
10 Испания нп Адриан Эмбарба
15 Гондурас нп Энтони Лосано
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
33 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
2 Португалия зщ Жоау Канселу
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
8 Испания пз Педри
27 Испания нп Ламин Ямал
9 Польша нп Роберт Левандовски
11 Бразилия нп Рафинья
Главные тренеры
Испания Гаиска Гаритано
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Барселона3 : 2Альмерия
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Альмерия1 : 0Барселона
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Барселона2 : 0Альмерия
08.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Барселона4 : 0Альмерия
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Альмерия1 : 2Барселона
03.03.2014 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 1Альмерия
28.09.2013 Испания - Примера 7-й тур Альмерия0 : 2Барселона
09.04.2011 Испания - Примера 31-й тур Барселона3 : 1Альмерия
02.02.2011 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Альмерия0 : 3Барселона
26.01.2011 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Барселона5 : 0Альмерия
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 3 : 2Альмерия
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 1Альмерия
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Альмерия1 : 3
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Альмерия1 : 2
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 2 : 2Альмерия
13.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Барселона2 : 0
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 4 : 2Барселона
29.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Барселона4 : 2
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур 3 : 2Барселона
16.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Альмерия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3576
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3570
5
Лига Европы
Атлетик Б3562
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3555
7 Реал Сосьедад3554
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3548
10 Хетафе3543
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Райо Вальекано3638
15 Лас-Пальмас3537
16 Мальорка3636
17 Сельта3534
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3517

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