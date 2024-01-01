Альмерия - Барселона 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
16 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 36-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Барселона, которое состоится 16 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Барселона
Барселона
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|26
|пз
|Маркос Пенья
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|8
|пз
|Педри
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Рафинья
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 0
|08.04.2015
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 0
|08.11.2014
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|03.03.2014
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 1
|28.09.2013
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|09.04.2011
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|02.02.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|26.01.2011
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Примеры: «Альмерия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|35
|76
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|35
|70
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|35
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|35
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|54
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|35
|48
|10
|Хетафе
|35
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Райо Вальекано
|36
|38
|15
|Лас-Пальмас
|35
|37
|16
|Мальорка
|36
|36
|17
|Сельта
|35
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|35
|17