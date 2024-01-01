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Тюмень - СКА-Хабаровск 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Тюмень
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - СКА-Хабаровск, которое состоится 16 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турСКА-Хабаровск2 : 0Тюмень
10.11.2018ФНЛ - Первый дивизион21-й турСКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
08.08.2018ФНЛ - Первый дивизион5-й турТюмень1 : 1СКА-Хабаровск
26.03.2017ФНЛ - Первый дивизион28-й турСКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
12.02.2017Кубок ФНЛГруппа C. 1-й турСКА-Хабаровск1 : 2Тюмень
28.08.2016ФНЛ - Первый дивизион10-й турТюмень1 : 3СКА-Хабаровск
15.05.2016ФНЛ - Первый дивизион37-й турТюмень0 : 2СКА-Хабаровск
01.11.2015ФНЛ - Первый дивизион19-й турСКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
18.03.2015ФНЛ - Первый дивизион23-й турТюмень2 : 0СКА-Хабаровск
17.08.2014ФНЛ - Первый дивизион7-й турСКА-Хабаровск1 : 1Тюмень
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 1Тюмень
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турТюмень0 : 2
30.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Тюмень
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турТюмень1 : 1
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТюмень0 : 3
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 1СКА-Хабаровск
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турСКА-Хабаровск0 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур0 : 1СКА-Хабаровск
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турСКА-Хабаровск2 : 1
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турСКА-Хабаровск3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3156
4
Плей-офф за повышение
Родина3252
5 Арсенал3151
6 Енисей3245
7 Шинник3144
8 Алания3243
9 Нефтехимик3142
10 Тюмень3142
11 КАМАЗ3241
12 СКА-Хабаровск3141
13 Торпедо М3140
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3130
17
Зона вылета
Волгарь3128
18
Зона вылета
Кубань3123

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