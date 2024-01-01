Тюмень - СКА-Хабаровск 16 Мая прямая трансляция
16 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - СКА-Хабаровск, которое состоится 16 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|10.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|08.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|26.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|28.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 2
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|18.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|17.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|32
|60
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|32
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|31
|56
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|32
|52
|5
|Арсенал
|31
|51
|6
|Енисей
|32
|45
|7
|Шинник
|31
|44
|8
|Алания
|32
|43
|9
|Нефтехимик
|31
|42
|10
|Тюмень
|31
|42
|11
|КАМАЗ
|32
|41
|12
|СКА-Хабаровск
|31
|41
|13
|Торпедо М
|31
|40
|14
|Черноморец
|32
|35
|15
|Сокол
|32
|32
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|31
|30
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Кубань
|31
|23