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Ленинградец - Арсенал 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Ленинградец
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Арсенал, которое состоится 16 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияМаксим Астафьев
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
16.07.2023Россия - Мелбет Первая лига1-й турАрсенал0 : 0Ленинградец
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турЛенинградец1 : 3
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур0 : 2Ленинградец
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турЛенинградец0 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 0Ленинградец
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турЛенинградец0 : 2
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАрсенал1 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Арсенал
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал3 : 3
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 0Арсенал
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3156
4
Плей-офф за повышение
Родина3252
5 Арсенал3151
6 Енисей3245
7 Шинник3144
8 Алания3243
9 Нефтехимик3142
10 Тюмень3142
11 КАМАЗ3241
12 СКА-Хабаровск3141
13 Торпедо М3140
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3130
17
Зона вылета
Волгарь3128
18
Зона вылета
Кубань3123

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