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Волгарь - Нефтехимик 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Волгарь
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Нефтехимик, которое состоится 16 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияДенис Викторович Клюев
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
16.07.2023Россия - Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик2 : 1Волгарь
19.03.2023Россия - Мелбет Первая лига23-й турНефтехимик1 : 1Волгарь
27.08.2022Россия - Мелбет Первая лига7-й турВолгарь0 : 1Нефтехимик
06.11.2021ФНЛ - Первый дивизион21-й турНефтехимик0 : 1Волгарь
24.07.2021ФНЛ - Первый дивизион3-й турВолгарь1 : 0Нефтехимик
28.03.2021ФНЛ - Первый дивизион33-й турНефтехимик1 : 1Волгарь
04.10.2020ФНЛ - Первый дивизион13-й турВолгарь3 : 1Нефтехимик
19.03.2017ФНЛ - Первый дивизион27-й турНефтехимик2 : 0Волгарь
21.08.2016ФНЛ - Первый дивизион9-й турВолгарь3 : 0Нефтехимик
12.11.2012ФНЛ - Первый дивизион21-й турНефтехимик3 : 1Волгарь
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турВолгарь1 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур3 : 0Волгарь
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Волгарь
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турВолгарь1 : 1
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 2Волгарь
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур1 : 0Нефтехимик
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турНефтехимик0 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Нефтехимик
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик1 : 2
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 3Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3156
4
Плей-офф за повышение
Родина3252
5 Арсенал3151
6 Енисей3245
7 Шинник3144
8 Алания3243
9 Нефтехимик3142
10 Тюмень3142
11 КАМАЗ3241
12 СКА-Хабаровск3141
13 Торпедо М3140
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3130
17
Зона вылета
Волгарь3128
18
Зона вылета
Кубань3123

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