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Торпедо М - Кубань 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Торпедо М
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Кубань, которое состоится 16 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКубань2 : 1Торпедо М
21.05.2022ФНЛ - Первый дивизион38-й турТорпедо М2 : 2Кубань
10.07.2021ФНЛ - Первый дивизион1-й турКубань1 : 2Торпедо М
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турТорпедо М0 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 2Торпедо М
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турТорпедо М1 : 2
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 1Торпедо М
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турТорпедо М1 : 1
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 0Кубань
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турКубань0 : 2
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турКубань1 : 1
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур3 : 0Кубань
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур6 : 0Кубань
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3156
4
Плей-офф за повышение
Родина3252
5 Арсенал3151
6 Енисей3245
7 Шинник3144
8 Алания3243
9 Нефтехимик3142
10 Тюмень3142
11 КАМАЗ3241
12 СКА-Хабаровск3141
13 Торпедо М3140
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3130
17
Зона вылета
Волгарь3128
18
Зона вылета
Кубань3123

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