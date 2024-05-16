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Шинник - Акрон 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Шинник
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Акрон, которое состоится 16 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турАкрон3 : 1Шинник
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАкрон3 : 0Шинник
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАкрон0 : 0Шинник
13.11.2022Россия - Мелбет Первая лига18-й турШинник1 : 0Акрон
24.07.2022Россия - Мелбет Первая лига2-й турАкрон2 : 3Шинник
15.11.2020ФНЛ - Первый дивизион22-й турШинник1 : 3Акрон
08.08.2020ФНЛ - Первый дивизион2-й турАкрон2 : 1Шинник
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турШинник2 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Шинник
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турШинник1 : 0
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур1 : 2Шинник
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турШинник0 : 1
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАкрон3 : 1
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур0 : 2Акрон
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 0Акрон
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турАкрон0 : 0
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й турАкрон6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3156
4
Плей-офф за повышение
Родина3252
5 Арсенал3151
6 Енисей3245
7 Шинник3144
8 Алания3243
9 Нефтехимик3142
10 Тюмень3142
11 КАМАЗ3241
12 СКА-Хабаровск3141
13 Торпедо М3140
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3130
17
Зона вылета
Волгарь3128
18
Зона вылета
Кубань3123

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