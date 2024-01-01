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Лидс Юнайтед - Норвич Сити 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
16 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
Лидс Юнайтед
Норвич Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 16 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0Лидс Юнайтед
24.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3Лидс Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Норвич Сити
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Норвич Сити1 : 2Лидс Юнайтед
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 3Норвич Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Норвич Сити0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
29.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Норвич Сити
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0Лидс Юнайтед
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
26.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 0Лидс Юнайтед
22.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0Лидс Юнайтед
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 0Норвич Сити
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 2
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити1 : 1
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Норвич Сити
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Команда12
Норвич Сити
Лидс Юнайтед
0 : 0 16.05
Команда12
Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
0 : 0 17.05
Плей-офф. Финал
WSF1
WSF2
26.05

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