Лидс Юнайтед - Норвич Сити 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
16 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 16 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Давид Вагнер
История личных встреч
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|24.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 3
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 3
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
|22.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 4
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Норвич Сити
Лидс Юнайтед
|0 : 0
|16.05
|Команда
|1
|2
| Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
|0 : 0
|17.05
Плей-офф. Финал
| WSF1
WSF2
|26.05